Güney Kore lideri Kuzey Kore'de

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen liderler arası zirvenin ilk gününde, Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı tarihi zirveye yönelik çabalarından ötürü Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a teşekkür etti.

Kim, zirvenin başında, "Moon, tarihi Kuzey Kore-ABD görüşmelerinin başlamasına yardımcı oldu. Bu ABD-Kuzey Kore görüşmesi sayesinde bölgesel siyasi durum istikrara kavuştu ve Kuzey Kore-ABD ilişkilerinde daha fazla ilerleme bekleniyor. Devlet Başkanı Moon'a, bir kez daha çabaları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

ABD ile yapılan nükleer silahsızlanma müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesine yönelik beklentisini dile getiren Kuzey Kore lideri, ayrıca, ülkesi ile Güney Kore arasındaki ilişkisinin gelişmesinden dolayı da Moon'a teşekkürlerini iletti.

Moon da Kim'in verdiği "cesur karardan" övgüyle bahsederek, "Bu süreç, Kim'in kararına dayanıyor ve Kim'in yeni bir dönem açma konusundaki kararlılığına saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde bugün Pyongyang'a gelen Moon, ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme sağlamak için çabaları hızlandırma çağrısında bulundu.

İki lider arasındaki görüşmenin tüm dünyada takip edildiğine işaret eden Moon, "Dünyadaki tüm insanlara barış ve refahın meyvelerini göstereceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Merkezi binasında düzenlenen liderler arası görüşmenin ilk aşması, yerel saatle 17.45'te sona erdi.

İki liderin, görüşmenin ikinci aşaması için yarın erken saatlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim, bu sabah, Moon'u Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşılamıştı.

Havalimanında kucaklaşan ikili, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçlarından selamlayarak devlet konuk evi Paekhwawon'a geçmişti.

Moon'a Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. Öncü ekip olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili, pazar günü Pyongyang'a varmıştı.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA