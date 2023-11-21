Katar, Gazze'de çatışmalara "insani ara verilmesinin" yakın olduğunu duyurdu

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Ensari, Katar'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden oldukça iyimser olduklarını belirtti.

Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin müzakerelerin son aşamaya ulaştığına işaret eden Ensari, "Anlaşmaya varma hususunda bugüne kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız." dedi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini aktarmıştı.