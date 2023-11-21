İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

Filistin Esirler Cemiyeti, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, yılbaşından bu yana yaklaşık 900 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda 3 binden fazlası öğrenci olmak üzere 5 binin üzerinde çocuk hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Endonezya Hastanesinde cesetler yığıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesini toplu mezara dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in Endonezya Hastanesinde poliklinikler ile ameliyathane katını vurduğunu, askeri araçlar tarafından kuşatılan hastanede cesetlerin yığıldığını bildirdi.

Mısır yönetimi, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı'ndan 6 binden fazla yabancı ile 236 yaralı Filistinlinin giriş yaptığını bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlenen "savaş suçlarının" soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısına çağrıda bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonundan (IFJ) yapılan yazılı açıklamada, federasyona bağlı Filistinli Gazeteciler Sendikasının yardım çağrısına yer verildi.

Açıklamaya göre, sendikanın başkanı Nasser Ebu Baker, "Gazze'deki çoğu evini kaybetmiş, birçoğu ailesini kaybetmiş meslektaşlarımızın Gazze halkının gece gündüz yaşadığı zulmü haberleştirmeye devam etmeleri için dayanışmanıza ve yardımınıza ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

"BM'ye ait okulun bombalanması iğrenç bir suç"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki sivil can kaybının kendisinin göreve gelmesinden bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye ait okulu bombalamasını "iğrenç bir suç ve BM'yi küçümseme" şeklinde niteledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği ağır topçu atışları sırasında atılan top mermilerinden birinin Lübnanlı milletvekilinin evine isabet ettiği belirtildi.

Ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda atılan top mermilerinden birinin Lübnan'daki bir kiliseye isabet ettiği bildirildi.

Filistinli silahlı gruplar, Gazze'nin çeşitli noktalarında İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Gazze’de Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, son 72 saatte İsrail’e ait 60 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.

Hamas lideri Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına "ulaşmaya yakın" olduklarını söyledi

İsrail güçleri, Gazze'de 300'den fazla kişiyi "çeşitli Filistinli örgütlere üye oldukları" gerekçesiyle alıkoydu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları Gazze'nin kuzeyindeki Tevam bölgesinden bir kilometre doğuya doğru ilerleyerek Ebu Şarh kavşağına ulaşan İsrail güçleri, buradan 2 kilometre kuzeye doğru ilerleyerek Endonezya Hastanesi'nin yakınlarına ulaştı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Nasır Bülbül, İsrail'in hastaneyi kuşatması sonucu su, yiyecek ve güvenlik eksikliği nedeniyle hastanede kaldıkları süre boyunca "ölüme yakın" hissettiklerini söyledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına "ulaşmaya yakın" olduklarını, bu konuda arabuluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Hafsa" adlı okulu bombaladığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı

İsrail, 7 Ekim'den Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın olmak üzere 62 gazeteciyi öldürdü.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da bir mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2'si çocuk 5 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halinde olduklarını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 80 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 250 noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan bir analist, İsrail’in esir takası anlaşmasına “yeşil ışık” yaktığını ve Hamas'ın yanıtını beklediğini söyledi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esirlerin yakınlarından bazılarının, İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı terk ettiği bildirildi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de yaklaşık 250 noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, "konuyla doğrudan ilgili iki ayrı kaynağa" dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşması kapsamında, ilk aşamada, kısa süreli ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'de tutulan 50 İsrailli esire karşılık İsrail'in cezaevlerindeki 150 Filistinli esiri serbest bırakmasının beklendiğini iddia etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.