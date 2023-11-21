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Dünya
AA 21.11.2023 16:28

Azerbaycan Milli Meclisi, ABD Senatosunun Ermenistan yanlısı kararını kınadı

Azerbaycan Milli Meclisi, ABD Senatosunun Ermenistan yanlısı kararını, kabul ettiği bildiriyle kınadı.

Azerbaycan Milli Meclisi, ABD Senatosunun Ermenistan yanlısı kararını kınadı

Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ABD Senatosunda 15 Kasım'da kabul edilen "2023 yılı Ermenileri Savunma Yasası"nı kınayan bildiri kabul edildi.

ABD Senatosunun kararının "Kabul edilemez." olduğu belirtilen bildiride, "ABD Senatosunun Azerbaycan'ı açıkça hedef alan kararını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Son dönemde ABD yetkililerinin önyargılı açıklamalarının, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere zarar verdiği belirtilen bildiride, "ABD Senatosunun bu kararı ve Azerbaycan'a yönelik temelsiz eleştiriler, bölgemizde barış ve istikrara yönelik çabalar için ciddi engel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Senatonun kararının İslam karşıtı senatörlerce hazırlandığına işaret edilen bildiride, kararın çifte standardın açık örneği olduğu vurgulandı.

ABD Kongresindeki Azerbaycan karşıtı görüşmelerin "absürt tiyatro oyunu" ve "ikiyüzlü ABD politikasının yeni bir göstergesi" şeklinde nitelendirildiği bildiride, ABD'nin, Hocalı Katliamı dahil Azerbaycanlılara karşı işlenen tüm suçları görmezden geldiği kaydedildi.

Bildiride, "ABD'nin Türkiye'deki darbeyi desteklediği ve darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ ve benzeri terör örgütlerini himaye ederek kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir. Bugün İsrail-Filistin çatışmasının alevlenmesinin asıl sorumlusu ABD'dir." ifadeleri kullanıldı.

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