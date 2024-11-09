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Dünya
AA 09.11.2024 22:42

Katar Gazze'de ateşkes için arabuluculuğa devam edecek

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Katar Gazze'de ateşkes için arabuluculuğa devam edecek

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansı'na (QNA) yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze’de ateşkes arabuluculuğundan çekildiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Ensari, geçtiğimiz günlerde yapılan son müzakerelerde, bir anlaşma sağlanmaması durumunda Hamas ve İsrail arasında arabuluculuğu geçici olarak durduracağını taraflara bildirdiklerini dile getirdi.

Sözcü Ensari, Katar’ın, çatışmanın sona ermesi ve Gazze'deki ağır insani koşullar nedeniyle yaşanan sivil acıların hafifletilmesi için taraflar arasında arabuluculuk çabalarına yeniden başlayacağını vurguladı.

Ensari, "Katar Devleti, arabuluculuğun bir şantaj aracı olarak kullanılmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar Devleti’nin Filistin halkına, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlete kavuşana kadar destek vereceğini ve Filistin meselesinin Katar için merkezi bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Ensari ayrıca Doha'daki Hamas siyasi ofisi ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, Katar'daki ofisin amacının, ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak görev yapmak olduğunu belirtti.

Bu kanalın, geçen yıl kadın ve çocukların takasıyla sonuçlanan ateşkesin sağlanmasına katkı sağladığını belirten Ensari, doğru bilgilere resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini söyledi.

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