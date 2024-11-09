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Dünya
AA 09.11.2024 21:28

ABD'de Biden ve Trump 13 Kasım'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

ABD'de Biden ve Trump 13 Kasım'da bir araya gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler." dedi.

Sözcü Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.

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