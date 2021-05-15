Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Dışişleri Bakanından uluslararası topluma Filistin çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.
Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
Ülkesinin, İsrail'in kutsal mekanlara karşı saldırılarını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Al Sani, İsrail'in Filistinlilere, Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acilen harekete geçmesi çağrısı yaptı.
Heniyye ise Katar'ın Filistin meselesinde, özellikle son olaylardaki tutumundan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Katar Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
ABD'li Senatör'den İsrail'e tepki: Şiddete son verin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz