Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Ülkesinin, İsrail'in kutsal mekanlara karşı saldırılarını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Al Sani, İsrail'in Filistinlilere, Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acilen harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Heniyye ise Katar'ın Filistin meselesinde, özellikle son olaylardaki tutumundan memnuniyet duyduğunu söyledi.