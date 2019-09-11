Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği yönündeki seçim vaadinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin davasının Arap toplumu nezdindeki önemine dikkati çekti.

Barışın kalıcı ve adil bir çözüm ile mümkün olacağını vurgulayan Al Sani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin davası Arapların en temel meselesidir. Uluslararası meşruiyet temelinde adil ve kalıcı bir çözüm olmadan, bölgede barış mümkün değildir."

Katarlı Bakan, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden işgalinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Filistin meselesindeki destekleyici tavrının sabit olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA