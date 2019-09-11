Güney Amerika ülkesi Bolivya'da geçen aydan beri devam eden yangınlar, 2 milyon hektar alanı kül etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolivya Savunma Bakanı Javier Zavaleta, sabotajlara dikkat çekti, söndürülen yangınların yeniden başlatıldığını söyledi.

Zavaleta, kundakçıları “ölüm oyunu oynayan sabotajcılar” olarak niteledi.

Yangınlara müdahale sürüyor

Yangınlara bin 700’den fazla asker, polis ve itfaiyeci ile müdahale ediliyor.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise, geçen hafta, yangınla mücadele için dünyanın en büyük yangın söndürme hava aracını kiralamıştı.

Morales, yangınlarla mücadele konusunda diğer ülkelerden gelecek yardımları da memnuniyetle karşılayacağını ifade etmişti.

Kaynak: TRT Haber