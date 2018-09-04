  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.629
    EURO 7.702
  • BIST 93915.55
    ALTIN 255.495
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Katar, Afrika'da su sorununa derman oluyor

Katar, Afrika'da su sorununa derman oluyor

Katar Hayır Kurumu, başlattığı kampanyayla 5 Afrika ülkesinde 1 ay içinde 150 su kuyusu açtı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Katar, Afrikada su sorununa derman oluyor

Katar Hayır Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrika'da "555 su kuyusu" açılması kampanyasına Katarlıların yoğun ilgi gösterdiği ve sadece bir ay içinde 150 su kuyusunun finansmanının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, diğer su kuyularının da ilerleyen aylarda açılacağı ifade edildi.

"555 su kuyusu" kampanyası, Katar'ın; Sudan, Somali, Gana, Kenya ve Mali'de başlattığı en büyük kampanya olma özelliği taşıyor.

Kampanyayla, içme suyuna ulaşma konusunda büyük zorlukların yaşandığı bu ülkelerdeki 1 milyon kişinin su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, su kuyusu, afrika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER