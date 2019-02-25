ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'dan, bu hafta olması planlanan görüşmelerle ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada Katar, ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine Taliban’ın kurucuları arasında yer alan ve Pakistan devletinin gözetiminde 8 yıl hapiste tutulduktan sonra geçen yıl serbest bırakılan Molla Abdul Gani Baradar'ın da katılacağını duyurdu.

Diplomatik kaynaklar görüşmelerin, Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlamasını bekliyor.

Taliban ile barış

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan ülke, ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda da defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine, Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis 1 aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

Kaynak: Reuters, BBC, AA