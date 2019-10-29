İspanya'nın doğusunda Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı grupların 16. gününe giren eylemlerine destek veren üniversite öğrencileri, süresiz ders boykotuna başladı.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sendikalara bağlı olan üniversite öğrencileri, dersleri süresiz boykot eylemi başlatarak üniversitelerin girişlerini kapattı.

Barselona ve Girona kentleri başta olmak üzere Katalonya'daki üniversitelerde fakülte binalarının girişini kapatan bağımsızlık yanlısı öğrenciler, derslere girmek isteyen diğer öğrencileri de engelledi.

Karşıt görüşteki öğrenciler arasında zaman zaman olaylar çıktığı ve polisin eylemcilere müdahale etmediği görüldü.

Bazı üniversitelerde, öğretim görevlileri ve rektörlerin de ayrılıkçı eylemlere destek verdiği belirtildi.

Bağımsızlık yanlısı üniversite öğrencileri, ayrılıkçı sendikaların gençlik kollarıyla 30-31 Ekim'de meydanlara inerek gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

İspanya Bilim, Yenilik ve Üniversiteler Bakanı Pedro Duque, "Anayasa, İspanyol üniversitelerine birçok alanda tam özerklik vermektedir. Rektörlerimize güveniyoruz. Bazılarının gösteri yapma hakkı, başkalarının öğrenme ve öğretme hakkına müdahale edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Şiddet içerikli eylemlere desteğe suç duyurusu

Diğer yandan Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil girişimleri organize eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) adlı kuruluşun başkanı Elisenda Paluzie'nin ayrılıkçı grupların şiddet içeren eylemleri için "Katalan sorununu dünyada daha görünür hale getiriyorlar" demesi tepki çekti.

Katalonya'daki bağımsızlık hareketine karşı çıkan Katalonya Sivil Toplumu (SCC), "şiddeti teşvik ve nefret" suçlarından Paluzie hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 640'tan fazla kişi yaralanmış ve 200'ün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı.

İspanya'daki geçici sosyalist hükümet, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı sabırlı, kararlı ve anayasa çerçevesinde hukuki adımlar atıyor.

Hükümet, ayrılıkçı Katalanların kendi geleceğine karar verme hakkı adıyla gündeme getirmeye çalıştıkları bağımsızlık referandumu talebinin hiçbir şekilde müzakere edilemeyeceğinin altını çiziyor.

Kaynak: AA