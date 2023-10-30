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Dünya
AA 30.10.2023 17:31

Kassam'ın elindeki İsrailli esir: Netanyahu, İsraillilerin öldürülmesi senin için yeterli değil mi?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "esir takası yapmamakla" kendilerini öldürdüğünü belirterek, öfkelerini dile getirdi.

Kassam'ın elindeki İsrailli esir: Netanyahu, İsraillilerin öldürülmesi senin için yeterli değil mi?
[Fotograf: AFP]

Kassam Tugayları, esir tuttuğu İsraillilerin Netanyahu'ya hitaben çektiği görüntüyü Telegram hesabında yayımladı.

Görüntüdeki 3 esir kadından biri, dün esirlerin aileleri için düzenlenen basın toplantısına dikkati çekerek, "Ateşkes olması gerektiğini ve bizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Serbest kalmamız için söz verdiniz." dedi.

İsrailli kadın, Netanyahu'ya hitaben, şunları şöyledi:

"Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim’de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Hiçbir 'şartın' bulunmadığı şartlar altında tutsağız. (Netanyahu) Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?"

Netanyahu'dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, "Bizi şimdi serbest bırak. (Filistinlileri kastederek) onların vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi!" diye konuştu.

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