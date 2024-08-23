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Dünya
AA 23.08.2024 11:39

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu
[Fotoğraf: Kassam Tugayları (Arşiv)]

Yapılan açıklamaya göre, Kassam Tugayları ile İsrail askerleri arasında Zeytun Mahallesi'nin güneyinde çatışmalar yaşandı.

Çıkan şiddetli çatışmalar sonucu İsrail askerleri saflarında ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

Ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı belirtilirken, İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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