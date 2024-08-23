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Dünya
AA 23.08.2024 10:54

İsrail'in Han Yunus'ta bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca yönelik saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'ta bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

Nasır Hastanesi'nden AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.

İHA saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 260'tan fazla Filistinli öldü, 93 binden fazla kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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