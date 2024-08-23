Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar sebebiyle afetlerden etkilenen ve evleri hasar gören yaklaşık 65 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Muson yağmurlarının yneden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını belirten yetkililer, çalışmalar sonucu 334 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Tripura Eyaleti Başbakanı Manik Saha da yaptığı açıklamada, toprak kaymalarının meydana geldiği bölgelerde en az 10 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Enkaz altındakiler için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Saha, bölge sakinlerini arama kurtarma faaliyetlerinde hükümet ve Afet Müdahale Gücü (NDRF) personeliyle iş birliği yapmaya çağırdı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan açıklamada da eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.