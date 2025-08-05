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Dünya
AA 05.08.2025 22:30

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini taşıyan aracı havaya uçurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini taşıyan aracı havaya uçurduk
[Fotoğraf: Kassam Tugayları (Arşiv)]

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuzeydoğusunda şiddetli patlayıcılarla İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı aracı havaya uçurdukları belirtildi.

Saldırı sonucu personel taşıyıcı araçta bulunan İsrailli askerlerin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, daha sonra İsrailli askerlerin taşınması için olay yerine helikopter indiği ifade edildi.

Han Yunus kentindeki bazı askerlerin de havan topuyla hedef alındığı paylaşılan açıklamada, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde İsrail askeri karargahının havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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