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Dünya
AA 05.08.2025 22:01

İsrail'de, Gazze'ye saldırılara ilişkin planlar soykırımcı Netanyahu'ya sunuldu

Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze Şeridi'ne saldırıların devamına ilişkin seçenekleri soykırımcı Başbakan Netanyahu'ya sunduğu bildirildi.

İsrail'de, Gazze'ye saldırılara ilişkin planlar soykırımcı Netanyahu'ya sunuldu
[Fotograf: Reuters]

İsrail Başbakanlık Ofisinden, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı üç saat süren daraltılmış güvenlik toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in Gazze Şeridi'ne saldırıların devamına ilişkin seçenekleri hükümete sunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıların devamına ilişkin güvenlik kabinesinin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğu kaydedildi.

İsrail basını, toplantıya Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ve Gazze'nin tamamının işgaline karşı çıktığı söyleyen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in katıldığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak ise Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

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