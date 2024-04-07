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Dünya
AA 07.04.2024 02:46

Kassam Tugayları, Gazze'de 14 İsrail askerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 14 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları, Gazze'de 14 İsrail askerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kassam Tugaylarının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde 14 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda İsrailli askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri nakil aracının top atışıyla, 3 tankın da Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı, Emel Mahallesi'ne inen İsrail helikopterindeki askerlere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları, kısa süre önce sosyal medya hesabından, aynı saldırılarda Han Yunus bölgesinde 5 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

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