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Dünya
AA 06.04.2024 23:01

Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yöneticileri, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi.

Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Hollanda’da tren istasyonlarının merkezi olan Utrecht tren garına yürüme mesafesindeki "Cami Meydanı" diye adlandırılan alanda düzenlenen sokak iftarında, Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi içinde bulunan Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen iftar programına, Utrecht Polis Teşkilatı, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de katıldı.

Okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı.

Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Hollanda'nın En Büyük Müzesi Projesi

Hollanda’da Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor.

Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor.

Hollanda’nın En Büyük Müzesi projesinde ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 22 ibadethane yer alıyor.

Bunların ikisi HDV’ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Cami ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camii.

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