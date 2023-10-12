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Dünya
AA 12.10.2023 23:15

Kassam Sözcüsü: Düşman, Gazze'ye karadan saldırmaya cüret ederse büyük kayıplar verecek

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, Gazze'ye karadan saldırı düzenlemeye karar vermesi durumunda ağır kayıplar vereceğini söyledi.

Kassam Sözcüsü: Düşman, Gazze'ye karadan saldırmaya cüret ederse büyük kayıplar verecek
[Fotograf: AA]

Ebu Ubeyde, bant kaydından yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı saldırısı öncesi yapılan hazırlıklar, planlar ve savaşın gidişatına ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı" savaşının, Filistinli grupları birleştiren "Kudüs'ün Kılıcı" (2021) operasyonunun bittiği yerden başladığını belirtti.

İsrail'in savaşın alanını genişletme imasında bulunmasının kendilerini yeni seçenekler üzerinde düşünmeye ittiğini belirten Ebu Ubeyde, "Düşman, Gazze'ye karadan saldırmaya cüret ederse büyük kayıplar verecek." dedi.

Saldırı öncesi yapılan hazırlıklara ilişkin Ebu Ubeyde, "Saldırıya katılacak güçlerin eğitilmesi için yoğun bir plan yaptık. Eğitimlerin gizli kalması konusunda hassas davrandık. 3 bin askerin savaş, 1500 askerin de destek operasyonlarına katılması için plan yaptık. (İsrail'in) Gazze Tümenini yok etmek için 10 askeri müdahale noktasına ek olarak 15 noktadan saldırdık." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününde de sürüyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününde de sürüyor

Ebu Ubeyde, sahada savaşın gidişatını kontrol altında tuttuklarını ve savunma alanındaki hazırlıklarının yeterli olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı kapsamında, İsrail'in Gazze Tümeni'nin 3 bin 500 roketle hedef alındığını dile getirdi.

Mescid-i Aksa, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere seslenen Ebu Ubeyde, Aksa için savaştıklarını, esirlerle ilgili ellerindeki kartların da onların özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağını kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı saldırılar karşısında Gazze'deki direniş grupları da "Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri operasyonu başlatmıştı. Saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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