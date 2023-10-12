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Dünya
AA 12.10.2023 23:00

İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemi ve uçak gönderecek

İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemi ve uçak gönderecek
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İsrail'i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek" gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması talimatı verdi.

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamaya göre, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacak.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.

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İsrail-Filistin çatışması

​​​​​​​Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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