İsrail, Gazzeli sivillerin toplanmasını istediği noktaları da vuruyor

İsrail ordusunun, tam abluka altına aldığı Gazze'de, halka toplanma çağrısı yaptığı; Gazze kent merkezi ve sığınakları ile Refah ve Han Yunus'u şiddetli saldırılarla hedef aldığı görülüyor.

Gazze'ye yoğun bombardıman başlamasının ardından sivillerin bir bölümü, saldırıdan korunacakları düşüncesiyle evlerini terk ederek İsrail ordusunun duyurduğu 4 noktaya yöneldi.

Ancak İsrail ordusunun son iki gündür düzenlediği saldırılara bakıldığında Gazze Şeridi'nde toplanma alanı olarak tasarlanan yerlerin de vurulduğu anlaşılıyor.

Sözcü toplanma çağrısı yaptı, İsrail ordusu vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Ekim'de X sosyal medya platformundan, Hamas'ın yerleşim bölgelerindeki faaliyetlerinin, İsrail Savunma Kuvvetlerini (IDF) zor durumda bırakması sebebiyle halkın ikamet ettiği bölgeleri terk etmesi çağrısında bulundu.

Adraee, açıklamasında bu bölgeleri, Gazze kent merkezi, Gazze'nin merkezindeki sığınaklar, Han Yunus kent merkezi ve Refah kent merkezindeki sığınaklar olarak duyurdu.

Buna rağmen, İsrail ordusu, Filistinlilere toplanma çağrısı yaptığı noktaların bulunduğu bu 4 bölgeyi de bombaladı.

İsrail'in son düzenlediği saldırılarda Gazze kent merkezinde, Cibaliya ve eş-Şati mülteci kampları, Şeyh Rıdvan ile er-Rimal mahallelerinin yanı sıra Kerame bölgesini de hedef aldı.

Uluslararası yardımın ulaşmaması için Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ın çevresini vuran İsrail ordusu Han Yunus ve Nusayrat Mülteci Kampını da bombaladı.

Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Gazze Şeridi, yaklaşık 360 metrekarelik bir alanda 2,3 milyon Filistinliyi barındırıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.