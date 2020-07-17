"Kaşıkçı'yı tehdit edenler, eski FBI ajanına da tehdit mesajları yolladı"
Suudi gazeteci Kaşıkçı'ya ölümünden önce tehdit mesajları yollayan kişilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan New Yorker Dergisi, eski bir FBI ajanının da tehdit edildiğini, tehditlerin kaynağının Suudi Arabistan olduğunu öne sürdü.
Cemal Kaşıkçı'ya ölüm tehditleri yollayan isimler şimdi de eski bir FBI ajanının peşinde.
İddia sahibi Amerikan New Yorker Dergisi.
Suudi hükümetinin, 11 Eylül terör saldırıları soruşturmalarını yürüten isimlerden Ali Soufan'ı tehdit ettiği öne sürüldü.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), eski ajan Soufan'a El Kaide terör örgütünün peşinde olduğu bilgisini ulaştırdı.
Sosyal medyada hedefe tahtasında
Bu bilginin ardından sosyal medyada Soufan'ı hedef alan nefret kampanyası başlatıldı, Soufan ölüm tehditleri almaya başladı.
Kampanyayı başlatanların bir kısmının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı hedef alanlarla aynı kişiler olduğu tespit edildi.
Katar'a destek Suudileri kızdırdı
Eski FBI Ajanı'nın, Katar polis akademisi ve istihbarat yetkililerine eğitim vererek Suudi hükümetinin öfkesini çektiği belirtiliyor.