Kullanıcıları internet güvenliği konusunda uyaran uzmanlar, sık sık şifrelerin güçlü olması ve belli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Şüphesiz güvenli şifreler siber suçlarla mücadelede tek başına yeterli değil ancak önemli adımlardan biri.

Hepimiz hatırlaması kolay şifreler seçmeye çalışıyoruz. Siber güvenlik ise önceliğin bu olmadığını söylüyor.

Güvenlik uygulamaları ve hizmet sağlayıcısı SplashData bir liste yayımladı. Şifrelerinizi bu listede bulmanız halinde değişiklik yapmanızın akıllıca olduğunu ortaya koydu.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Geçen yıl sızıntılarda bulunan en yaygın şifreler arasında "qwerty" var. Yani Q klavyenin ilk 6 harfi. Bu klavyeyi kullanan birinin baştan sırayla tuşlara basarak oluşturduğu basit bir şifre.

Listeye birkaç yıldır öncülük eden yaygın şifre ise şüphesiz 123456… Tabii bir de bunun ufak değişikliklerle üretilen çeşitleri var.

“Seni seviyorum” anlamına gelen İngilizce “I love you” da yaygın şifreler arasında. Güneş ışığı veya güneş demek olan “sunshine” ise 2018’de kısa bir süre tercih edildi.