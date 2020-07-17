Dünyada en çok kullanılan internet şifreleri: 123456 vazgeçilmez
Şifrenizi belli aralıklarla değiştirin, tahmin edilmesi zor, güçlü bir şifre seçin… Sık sık duyduğumuz uyarılar. Peki ne kadar dikkat ediyoruz? Dünyada en yaygın şifrelerden biri hala 123456 olduğuna göre pek de dikkat ediliyor gibi görünmüyor.
Kullanıcıları internet güvenliği konusunda uyaran uzmanlar, sık sık şifrelerin güçlü olması ve belli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Şüphesiz güvenli şifreler siber suçlarla mücadelede tek başına yeterli değil ancak önemli adımlardan biri.
Hepimiz hatırlaması kolay şifreler seçmeye çalışıyoruz. Siber güvenlik ise önceliğin bu olmadığını söylüyor.
Güvenlik uygulamaları ve hizmet sağlayıcısı SplashData bir liste yayımladı. Şifrelerinizi bu listede bulmanız halinde değişiklik yapmanızın akıllıca olduğunu ortaya koydu.
Geçen yıl sızıntılarda bulunan en yaygın şifreler arasında "qwerty" var. Yani Q klavyenin ilk 6 harfi. Bu klavyeyi kullanan birinin baştan sırayla tuşlara basarak oluşturduğu basit bir şifre.
Listeye birkaç yıldır öncülük eden yaygın şifre ise şüphesiz 123456… Tabii bir de bunun ufak değişikliklerle üretilen çeşitleri var.
“Seni seviyorum” anlamına gelen İngilizce “I love you” da yaygın şifreler arasında. Güneş ışığı veya güneş demek olan “sunshine” ise 2018’de kısa bir süre tercih edildi.