Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yarattığı küresel tepkiye rağmen Suudi Arabistan, bu yıl Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na çok güçlü bir heyet göndererek, en büyük şirketlerinin yöneticilerini uluslararası muhataplarıyla bir araya getirmeyi başardı.

Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası uluslararası kamuoyu tarafından kabul görmeyen ve pek çok ülkeyle anlaşması askıya alınan ülke, Davos'ta ekonomik iş birliklerini yeniden canlandırmak için Total'in CEO'su Patrick Pouyanne ve Morgan Stanley başkanı James Gorman ile bir araya geldi.

İsviçre'den Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirme mesajı

İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer, Suudi Arabistan'ın geçmişi geride bıraktığını söyleyerek, büyük bir küresel yatırımcı olan petrol zengini krallık ile güçlü ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Maurer İsviçre haber ajansı SDA'ya yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı davasını çoktan kapattık. Finansal diyalogu sürdürme ve ilişkilerimizi yeniden normalleştirmeye karar verdik." dedi.

"Batılı yatırımcıdan iptal gelmedi"

Reuters'a konuşan Suudi Ekonomi Bakanı Muhammed Al Tuwaijri, Davos'ta onlarca görüşmeleri olduğunu ve hiçbir Batılı yatırımcıdan iptal gelmediğini söyledi.

"Suudi Arabistan'da günlük düzende işler eskisi gibi devam ediyor. Bizim hükümet olarak görevimiz, başta yasal alanda olmak üzere altyapıyı sağlamlaştırmak. Bu değişim süreci umarım ki yatırımcıları çekecek." dedi.

Cinayetle ilgili olarak ülkesinde devam eden yasal sürecin zaman alacağını söyleyen bakan, veliaht prense götüreceği mesajın, "yatırımcıların görüşüne kulak vermesi" olacağını söyledi. CNBC televizyonu ile konuşan Maliye Bakanı Muhammed el Jadaan da, "Cemal'in başına gelenler çok üzücü" dedikten sonra, soruşturma ve yargılamanın sonucunu beklemek gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın iki şirketi stratejik ortaklık listesinde

Dünya Ekonomik Forumu, Suudi Arabistan'ın en büyük iki kamu kurumu olan Aramco ile Sabic'i 2019 yılı için 100 stratejik ortağı listesine aldı.

Davos'ta basın özgürlüğü konusunda düzenlenen bir oturumda Kaşıkçı cinayeti de tartışıldı ancak oturuma hiçbir Suudi yetkilinin katılmadığı görüldü.

Kaynak: Reuters