Rusya Dışişleri Bakanlığından, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik darbe girişimi hakkında açıklama yapıldı.

Venezuela’daki olayların tehlikeli bir noktaya ulaştığı ve Washington’ın uluslararası hukuka aldırış etmediği belirtilen açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahalesinin, ülkede kanunsuzluğa ve kan dökülmesine yol açabileceği belirtilerek, Washington'a uyarıda bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasını değerlendirdi.

ABD ve bazı ülkelerin çeşitli bahanelerle Venezuela'ya yönelik baskıyı artırdığını belirten Ryabkov, "Bölgedeki ülkeler arasındaki farklılıkların derinleşme eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

"ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyarıyoruz"

Rusya'nın Venezuela ile iş birliğini sonlandırmayacağını vurgulayan Ryabkov, "Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek. Egemenliğini ve iç işlerine karışılmaması prensibini Venezuela ile birlikte koruyacağız" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahale ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, "ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Böyle bir adım felaket senaryosu olur" şeklinde konuştu.

Kremlin ise, Maduro'yu Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı olarak tanıdıklarını ve Venezuela'dan askeri yardım için herhangi bir talep almadıklarını açıkladı.

Maduro'ya yönelik darbe girişimi

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters, AA