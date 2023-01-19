Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'da COVID-19'un 'Kraken' alt varyantı tespit edildi
[Fotoğraf: Getty]
Batı Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da, COVID-19'a yol açan Omicron'un alt varyantı "Kraken"in ilk vakası görüldü.
Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Karadağ'ın da Omicron varyantının alt varyantı olan "Kraken"in görüldüğü ülkeler arasına dahil olduğuna işaret edilerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunuldu.
Ülkede ilk "Kraken" vakasının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Kraken"in ABD'de hızla yayılan bir alt varyant olduğu belirtilerek İngiltere, Danimarka, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya ve Portekiz'de de vakaların görüldüğü anımsatıldı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 13 Ocak'ta, Omicron'un "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyantının risk seviyesinin düşük olduğunu bildirmişti.
Etiketler: Maske Koronavirüs Omicron Karadağ
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