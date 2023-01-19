Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra hakim karşısına çıkan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin tutukluluk hali teyit edildi.

Kaili'nin karara 24 saat içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Eva Kaili'nin avukatı Michalis Dimitrakopoulos, duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada müvekkilinin masum olduğunu savundu.

İşkence iddiası

Dimitrakopoulos, "Kaili'nin Brüksel'deki Federal Polis Karakolundaki hücrede yaşadıkları Orta Çağ'a benziyor. Uyuyamadı bile. Bu yasaktı, üşüyordu, montunu aldılar. Soğuk bir odada bırakıldı ve ikinci bir battaniyeye izin verilmedi. Yıkanmasına izin verilmedi. Bunların hepsi birer işkence." diye konuştu.

Kaili, hakim karşısına ilk kez 22 Aralık 2022'de çıkmıştı. Avukatları, Kaili'nin elektronik kelepçe takılarak tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola hafta başında Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.