Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'da bir kişi, ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı: 11 ölü
[Fotograf: AA]
Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açtı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Karadağ'da Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.
Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yerel medyada yer alan haberlere göre, aile içi kavgada, saldırgan ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtı.
Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.
Etiketler: Karadağ
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