Karadağ'da Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.

Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yerel medyada yer alan haberlere göre, aile içi kavgada, saldırgan ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtı.

​​​​​​​Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.