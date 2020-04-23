Haber Giriş: Kaynak: AA
Karadağ İslam Birliği TBMM'nin 100. yılını kutladı
[Fotoğraf: AA]
Karadağ İslam Birliği, Mehmet Fatih Medresesi binasına TBMM'nin 100. yılı dolayısıyla meclis armasını yansıttı.
Karadağ İslam Birliği tarafından medrese binasında yansıtılan kutlama mesajında "TBMM 100 yaşında" ifadelerine yer verildi.
İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da birer tebrik mesajı gönderdi.
Fejzic, mesajında, "Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede Karadağ'a gösterdiği dayanışma için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: türkiye tbmm karadağ islam birliğiSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 00:50
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