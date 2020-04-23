Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 165 artışla 2 bin 906'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 2 bin 678 artarak 45 bin 757'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.