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Brezilya'da koronavirüsten bir günde 165 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı gün geçtikçe artıyor. Brezilya'da son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 165 artışla 2 bin 906'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 2 bin 678 artarak 45 bin 757'ye yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 BrezilyaSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 00:18
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