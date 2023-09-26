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Dünya
AA, İHA 26.09.2023 20:53

Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Can kaybı 125’e yükseldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi'de dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 125’e yükseldi.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda dün patlama meydana geldi.

Patlamada can kaybı 125’e yükseldi. 200'den fazla kişi yaralandı.

Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.

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