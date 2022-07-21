Ermenistan işgali sebebiyle yıllar önce terk ettikleri topraklara geri dönüyorlar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" olarak adlandırdığı program kapsamında ilk göçler gerçekleşti.

İlk etapta 10 aile Zengezur koridoru güzergahında bulunan Zengilan ilinin Ağalı köyüne yerleşti.

Bugün de 48 kişiden oluşan 10 aile "akıllı köy" konseptiyle inşa edilen Ağalı köyüne ulaştı.

"Torunlarımı vatanımıza getirmeyi hep arzu ediyordum"

Köye ulaşan bir kişi, "Çok seviniyorum. Çok gurur verici bir gündü. Değerli devlet başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin." dedi.

Zengilan'ın Ağalı kentinden olduğunu söyleyen bir başka kişi ise "Bugün çok sevinçliyiz, heyecanlıyız ki 30 yıldan sonra bu toprağa ayak bastık. Bugüne şükür. Torunlarımın elinden tutup vatanımıza getirmeyi hep arzu ediyordum." şeklinde konuştu.

Yeni evlerine kavuşan ailelere anahtar teslimi de yapıldı.

Ağalı'ya yerleşecek yetişkinlerin tamamına istihdam sağlanacak.

"Karabağ'a büyük dönüşün ilk adımının ikinci aşaması"

Köy sakinlerinden bazıları tarımla uğraşacak, bazıları da kamu kurumlarında çalışacak.

Cumhurbaşkanı Zengilan Özel Temsilcisi Vahit Hacıyev, "Karabağ’a büyük dönüşün ilk adımının ikinci aşamasını hayata geçiriyor ve buna şahit oluyoruz. Bu münasebetle hepinizi, bütün Azerbaycan ve Türk milletini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ağalı köyüne 200 hane inşa edildi

Ağalı'da alternatif enerji kaynaklarının, ekolojik ısıtma ve akıllı ışıklandırma sistemlerinin kullanıldığı 200 müstakil ev kullanıma hazır.

Köyde 360 kişilik okul, 60 kişilik anaokulu, sağlık ocağı ve marketler bulunuyor.