Teksas eyaletindeki El Paso şehrinde salı günü yaşanan olayda, çoğu Venezuelalı en az 1000 göçmenin ABD sınırına akın ettiği bildirildi.

New York Post (NYP), bu kişilerin sosyal medyadaki sahte haberlere inanıp sınıra gittiğini yazdı.

Buna göre Twitter ve Facebook'ta paylaşılan söz konusu haberlerde, ABD Sınır Muhafızları'na teslim olan göçmenlere sığınmacı statüsü sağlanması kararı alındığı iddia edildi.

Ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruması'ndan (USBP) yetkililer, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ülkeye yasadışı giriş yapanların Meksika'ya geri gönderileceğini bildirdi.

USBP Direktörü Raul Ortiz, Twitter'daki paylaşımında göçmenleri insan kaçakçılarına ve dezenformasyon içeren haberlere inanmamaları çağrısında bulunarak, “Sınır kapıları açık değil, bu tehlikeli yolculuğa çıkmayın” dedi.

Olay, Meksika'nın ABD sınırında bulunan Ciudad Juarez kentindeki göçmen merkezinde pazartesi akşam saatlerinde çıkan ve 39 kişinin ölümüne yol açan yangının ardından geldi.

Yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, görevli gardiyanların gözaltındaki göçmenlere yardım etmeden binadan kaçtıkları görülmüştü.

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, ikisi federal ajan, beşi özel güvenlik görevlisi ve biri de göçmen merkezi yetkilisi olan sekiz kişi hakkında cinayet soruşturması başlatıldığını bildirmişti.