ABD'li sanatçı Kanye West son dönemde verdiği röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu.

West ekimde ABD Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı uyarı durumu DEFCON'a atıf yaparak "Yahudi halkı üzerinde 3. seviyede uyarı durumu" yazan bir mesajı Twitter'da paylaşmıştı. Bunun için özür dileyen West, Paris Moda Haftası'na "Beyazların Hayatı Önemlidir" yazan bir kıyafetle katılmıştı.

Adidas, Gap, Balenciaga JPMorgan Chase gibi pek çok ünlü şirket West'le ilişkisini noktalamıştı.

West komplo teorisyeni ABD'li sunucu Alex Jones'a perşembe verdiği röportajda Adolf Hitler ve Nazilere olan hayranlığını dile getirmişti. West'in Twitter hesabı bunun ardından "şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Londra'daki dövme sildirme stüdyosu NAAMA Studios, ücretsiz işlem şansını 15 Kasım'da duyurdu. Stüdyonun yöneticisi Briony Garbett, dünya genelinden ilgi gördüklerini söyledi.

Garbett, şimdiye kadar üç kişinin Kanye West dövmesini sildirdiğini ve 10 kişinin görüşme için randevu aldığını açıkladı.

Dövme sildirme stüdyosunda bir işlem normalde 2 bin-2 bin 500 sterlin tutuyor.