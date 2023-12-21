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Dünya
AA 21.12.2023 16:16

Kanser hastası Filistinli: Hastalığıma rağmen İsrail hapishanesinde işkence gördüm

İsrail'in sağlık sorunlarından dolayı serbest bıraktığı kanser hastası Filistinli esir Faruk el-Hatib "hapishanede hastalığına rağmen işkence gördüğünü" söyledi.

Kanser hastası Filistinli: Hastalığıma rağmen İsrail hapishanesinde işkence gördüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'in sağlık sorunlarından dolayı serbest bıraktığı kanser hastası 30 yaşındaki Filistinli esir Faruk el-Hatib, serbest bırakıldıktan sonra getirildiği Ramallah'taki Filistin Hastanesi'nde kötüleşen durumuna rağmen AA muhabirine konuştu.

Filistinli esir Hatib, "İsrail cezaevlerinde koşullar çok ağır. 7 Ekim'den sonra darbedildik, hakarete uğradık, İsrail hapishanesinde hastalığıma rağmen işkence gördüm." dedi.

Baba İsmail el-Hatib ise "Hatib'in durumunun tıbbi ihmal, tedavi ve işkence nedeniyle kötüleştiğini" ifade etti.

Baba, "Tutuklanmadan önce Hatib'in herhangi bir hastalığı yoktu. Daha sonra bağırsak kanseri tespit edilerek ameliyat edildi ancak kötü muamele ve işkence, sağlık durumunun bozulmasına neden oldu." dedi.

Hatib, oğlunun "gardiyanlardan biri tarafından gaz kapsülüyle dövüldüğünü" söylediğini belirtti.

"Tıbbi suçlar sistematik bir 'yavaş öldürme politikası'"

Filistin Esirler Cemiyeti ise İsrail'in idari tutukluyken oluşan ciddi sağlık sorunlarından dolayı serbest bıraktığı kanser hastası Filistinli esir Faruk el-Hatib'e karşı insan hakları suçu işlediğini belirtti.

Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Hatib'in sağlık durumunun kötüleşmesinden tamamen İsrail hapishane yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde işlenen "tıbbi ihmal suçlarında" 7 Ekim sonrasında artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, tıbbi suçların sistematik bir "yavaş öldürme politikası" olduğuna işaret edildi.

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