Burkina Faso'da 4 Fransız vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransız diplomatik pasaport hamili ve geçerli vizeleri olan 4 kişi, 1 Aralık'ta casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve 10 gün boyunca sorgulandı.

Söz konusu 4 kişi sorgularının ardından tutuklanarak Vagadugu'daki bir cezaevine gönderildi.

Fransız Jeune Afrique internet sitesinin haberinde ise 4 Fransız vatandaşının Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) çalıştığı ve tutuklanmadan birkaç gün önce Burkina Faso'ya giriş yaptığı belirtildi.

Haberde, Fransa'nın iki ülke arasında yaşanan tüm gerilime rağmen Burkina Faso Ulusal İstihbarat Teşkilatı (ANR) ile teknik işbirliğine devam ettiği ve 4 kişinin de bu işbirliği kapsamında ülkede bulunduğu bilgisi verildi.

Fransız makamları ise 4 vatandaşının tam olarak hangi gerekçeyle tutuklandığının kendilerine bildirilmediğini belirtti.

Bazı kaynaklar ise Vagadugu yönetiminin Rusya ile istihbarat alanında yakınlaşması sonucu Fransa ile bağları tamamen koparmak istediğini ve Fransız istihbaratını ülkeden bir şekilde göndermeye çalıştığını ifade etti.

Fransız basınında çıkan haberlerde de söz konusu tutuklamanın ardından 17 Aralık'ta Burkina Faso'da yerleşik birçok DGSE çalışanının ülkeden ayrıldığı hatırlatılarak Burkina Faso'nun asıl hedefinin tüm DGSE unsurlarını bir şekilde ülkeden göndermek olduğu belirtildi.