Kıbrıslı Türkler, şehitlerini anıyor. Kanlı Noel’in 56’ncı yılı anısına düzenlenen Şehitler Haftası etkinlikleri Lefkoşa’da düzenlenen törenle başladı.

21 Aralık 1963 tarihi Kuzey Kıbrıs için en karanlık günlerden biriydi. Albay Grivas ve çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek ve Enosis ülküsünü gerçekleştirmek için kanlı saldırılarını düzenledi. Tabip Subay Nihat İlhan’ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların en trajik sembolü oldu. Tarihe Kanlı Noel olarak geçen olayların 56’ncı yılı Kıbrıslı Türkler, şehitleri bir kez daha andı.

İlk tören Başkent Lefkoşa’daki Şehitler Anıtı önündeydi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra bakanlar, askeri erkan, milletvekilleri ve şehit yakınları katıldı.

Piyade Kurmay Binbaşı Hakan Işık, 56 yıl önce Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik soykırım girişiminde bulunduğunu söyledi.

Işık, "Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü varsa ve çocuklarımız için gelecek hayali kurabiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içindeyiz." diye konuştu.

Etkinlikler hafta boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürecek.

Kanlı Noel

Tarihler, Aralık 1963’ü gösteriyordu. Rumlar, Kıbrıslı silahsız Türklere karşı başlatılacakları etnik temizlik hareketinin hazırlığı içindeydiler. Kanlı bir harekat hazırlığı…

1960 yılında adada Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu ancak cumhuriyetin seçilen ilk başkanı Makarios, mevcut anayasayı kabul etmedi. 1963 yılının kasım ayına gelindiğinde anayasada on üç maddelik bir değişiklik yapılmasını önerdi. Adadaki Türk tarafı ise masaya konan bu maddeleri geri çevirdi.

Yaşanan bu restleşme üzerine Rumlar, adada Türklere karşı girişecekleri etnik temizlik harekatına meşru bir zemin oluşturmak için çeşitli kumpaslar kurmaya başladı.

Bombalama ve sözlü tacizler

4 Aralık 1963’de örgüt militanı olan Markos Drakos’un heykeli bombalanarak suç Türklerin üzerine atıldı.

20 Aralık günü Lefkoşa’da Türk kadınların üzerleri aranmak istendi. Orada bulunanlar bu duruma karşı çıkmak isteyince Rumlar, kalabalığın üzerine ateş açtı ve açılan ateş sonunda 2 kişi hayatını kaybetti. Türk gençleri, 21 Aralık’ta yapılan saldırıyı kınamak istediğinde EOKA tarafından yaylım ateşine tutuldu.

21 Aralık 1963 tarihine gelindiğinde ise Rumlar harekete geçti ve Lefkoşa’nın Türk kesimini kuşatma altına alınarak Kanlıdere bölgesinde “temizlik” operasyonları yapmaya başladı.

Rum saldırganlar, Kanlı Noel’in simgesi olan Nihat İlhan’ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet’i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti.

Küçük Kaymaklı ve Ayvasıl yerleşim yerlerinde de Türklere saldırılar yapıldı, 103 Türk köyü yakılıp yıkılarak Türkler köylerini terk edip kaçmak zorunda bırakıldı. Kıbrıslı Rum çetelerinin saldırıları, 25 Aralık 1963 tarihine kadar sürdü.

EOKA lideri Nikol Sampson, ilerleyen tarihlerde yaptığı açıklamada emri Yunan hükümetinden aldığını ifade ederek, “Kanlı Noel”i zafer olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak: TRT Haber