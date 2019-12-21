Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle bu görevi üstlenen Hassan Diyab, başkent Beyrut'taki parlamento binasında gerçekleştirdiği istişarelerin başında Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile ayrı ayrı görüştü.

Lübnan'da ekonomik kriz ve ardı arkası kesilmeyen vergilere karşı halkın sokağa dökülmesi üzerine 29 Ekim'de istifa eden ulusal birlik hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturmakla görevli Diyab, "teknokratlardan" veya "teknokratlar ile siyasilerden" oluşturulması beklenen kabineye ilişkin görüşlerini almak üzere Meclis'teki Müslüman ve Hristiyan partilerle görüşmeye devam ediyor.

Başbakan Hariri, Diyab ile bir araya geldikten sonra basına yaptığı açıklamada, liderliğini yaptığı Sünni Müstakbel Hareketi'nin Meclis'e gelip tutumuna dair görüşünü ileteceğini söyledi.

Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından iki gündür devam eden protestolara da işaret eden Hariri, gösterilerin barışçıl ve güvenlik güçleriyle gerginliğe girmeden gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Hariri ve bazı partiler kabinede yer almayacak

Parlamentodaki 21 üyesiyle Sünnilerin en büyük siyasi grubu Müstakbel Hareketi'nin adına konuşan Milletvekili Semir el-Cisr, Diyab ile bir araya gelerek, "hükümette yer almayacaklarını ve aynı zamanda kabinenin oluşturulmasına da engel olmayacaklarına" dair görüşlerini ilettiklerini kaydetti.

Diyab'ın kuracağı kabinenin teknokratlardan oluşmasını temenni ettiklerini söyleyen El-Cisr, bu yönde bir kabinenin oluşması halinde halk ile yönetim arasındaki güvenin geri gelebileceğini aktardı.

Parlamentoda 8 sandalyesi olan Dürzi Velid Canbolat'ın liderliğindeki İlerlemeci Sosyalist Partisi'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da yeni hükümetin 2 aydan fazla süredir devam eden sokak gösterilerinin talepleri doğrultusunda kurulmadığından Hassan Diyab'ın kabinesinde yer almayacağı belirtildi.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi kabinede yer almayacak

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da gün içinde basına yaptığı açıklamalarda, parlamentodaki istişare görüşmelerine katılacaklarını ancak yeni kabinede yer almayacaklarını açıkladı.

Yeni hükümetin tamamen bağımsızlardan oluşması gerektiğini savunan Caca, bazılarının bağımsız olmayacak teknokratları öne çıkarma gibi oyunlara giriştiğine ve ülkedeki durumun bu tür oyunları kaldıramayacağına işaret etti.

Hükümette yer almayacağını aktaran Hristiyan Ketaib Partisi ise 17 Ekim'den beri süren protesto gösterilerine katılanların Lübnanlıların büyük bir çoğunluğunu oluşturduğunu ve kendilerinin erken seçime gitme önerisinde bulunduğunu duyurdu.

Hassan Diyab görevlendirildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini 19 Aralık'ta Hassan Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar sonucu Başbakan Saad el-Hariri 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA