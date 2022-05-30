Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: DailyMail
Kanguru saldırısından mücadele ederek kurtuldu
Avustralya’da, kendisini kovalayan kanguruyla mücadele eden adamın görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ballina bölgesinde yaşandı.
Bir evin güvenlik kamerası, bir kanguru tarafından kovalanan adamın görüntülerini kaydetti.
Görüntüdeki kişi, bir süre mücadele ettiği kanguruyu alt etmeyi başardı.
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