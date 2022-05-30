Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı Çin’in ekonomi merkezi Şanghay'da karantinanın kaldırılacağı açıklandı.

Kentte yaklaşık 2 aydır uygulanan karantinanın kaldırılması kararı, 22.3 milyon kişinin yaşadığı düşük risk grubundaki bölgeler için geçerli olacak ve maske takma zorunluluğu devam edecek.

Halka aşı çağrısı



Kararın açıklanmasının ardından halka toplanmaktan uzak durmaları ve aşı yaptırılması uyarıları yapıldı. Ayrıca, alınan kararla restoranların açılması gibi aktivitelere izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.



Kent yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, “Kentimizdeki salgın kontrol altına alındı ve giderek daha iyi oluyor” denildi.



Şanghay’da koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibarıyla karantina uygulanması kararı alınmıştı.