Olay, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ballina bölgesinde yaşandı.

Bir evin güvenlik kamerası, bir kanguru tarafından kovalanan adamın görüntülerini kaydetti.

Görüntüdeki kişi, bir süre mücadele ettiği kanguruyu alt etmeyi başardı.