Kanada'nın İsrail'e "silah dışı askeri teçhizat" satışını durdurduğu iddia edildi

İsmini vermek istemeyen hükümet yetkilisi, Ottawa hükümetinin askeri ihracat politikasına ilişkin Toronto Star gazetesine açıklamalarda bulundu.

Yetkili, hükümetin, insan hakları ihlallerine ilişkin endişeler nedeniyle İsrail'e silah ve mühimmat dışındaki diğer askeri destek teçhizatı ihracatını 8 Ocak'tan bu yana durdurduğunu söyledi.

Hükümetin İsrail'den söz konusu askeri teçhizat için talep almaya devam ettiğini kaydeden yetkili, teçhizatın kullanım alanı netleşene kadar satışın yapılmayacağını belirtti.

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesine göre, federal hükümet, Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 2 ayında İsrail'e askeri teçhizat ve teknoloji alanında kullanılmak üzere 28,5 milyon doların üzerinde yeni ihracata izin vermişti.