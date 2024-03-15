ABD Özel Kuvvetleri gazisi Shebaro'ya göre İsrail, Gazze'de "kesin şekilde savaş suçu" işliyor

Shebaro, sosyal medyada viral olan Teksas Belediye Meclisinde yaptığı savaş karşıtı konuşmadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD Özel Kuvvetlerinde taarruzcu, akıncı ve keskin nişancı pozisyonlarında görev yapan, emekli olduktan sonra kurduğu "Meydan Okuyoruz Vakfı" ile engelli gazilere yardımcı olan Shebaro, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları için “Görebildiğim kadarıyla bu, (İsrail'in) tüm uluslararası hukuku es geçmeye çalışmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya yönelik kasıtlı bir girişim. Bazı şeyler var ki kesin olarak savaş suçu." ifadesini kullandı.

Shebaro, şubat sonunda Gazze kentinin güneyinde insani yardım kamyonlarının etrafında toplanan sivillere İsrail'in ateş açması sonucu 116 kişinin hayatını kaybetmesi olayına işaret ederek, "Sinir bozucu olan, bunu uluslararası toplumun dikkatine getirebilmek. Şu anda olup bitenlerin en zor kısmı da bu, tek taraflı önyargılı habercilik." diye konuştu.

Ana akım medya, Filistin konusunda "tek taraflı"

Filistin konusunda "tek taraflı" ve "yarım yamalak" haberleri nedeniyle ana akım medyayı eleştiren Shebaro, Gazze’de sahadan gelen haberlerin "propaganda" şeklinde yaftalandığına dikkati çekti.

Shebaro, "Bu, biri için berbat bir durum, bence dışarı çıkamayan şey (haber) en büyük sorun. Küresel nüfusun çoğunluğunun göremediği sınırlı miktardaki medya ile insanların bunu anlamasını sağlamak, muhtemelen tüm bu olanlarda en önemli kısmı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’e 7 Ekim 2023’te Gazze'den gerçekleştirilen saldırıların “bir karşılık” olarak yapıldığını belirten Shebaro, ancak bunun medyada “kışkırtılmamış eylem” olarak yansıtıldığının, öncesinde yıllardır Filistinlilere yapılan saldırıların geleneksel medyada hiçbir şekilde gündeme getirilmediğinin altını çizdi.

Shebaro, “Yani bu düzeyde tek taraflı haberciliği gördüğünüzde, bence bu, tüm bu durum ve bunun sunuluş şekli hakkında çok yanlış şeyler olduğunun temel bir göstergesiydi.” dedi.

Ana akım haberlerde kullanılan dilin “samimiyetsiz” olduğuna işaret eden Shebaro, bunun Gazze’de süren zararın etkisini azaltmak için “tutarlı bir taktik” olarak kullanıldığını dile getirdi.

"(ABD'nin) söylediklerinin arkasında hiçbir ağırlık yok"

ABD’nin İsrail’in saldırıları sırasında Gazze’de sivilleri koruması yönündeki çağrılarını eleştiren Shebaro, şunları söyledi:

“Dürüst olmak gerekirse neredeyse şaka gibi geliyor. Ortada bir şey varmış gibi görünmüyor. Bunun hiçbir yansıması yok. ‘Evet, sakin ol, bunu yapmayı bırak ama yine de sana istediğin her şeyi vereceğiz.’ diyorlar. Bir nevi, 'işleri biraz kolaylaştır' diyorlar ama olmuyor, söylediklerinin arkasında hiçbir ağırlık yok.”

Shebaro, “Eğer, İsrail söylediklerinizi dinlemezse hangi yaptırımlarınız var?” sorusunu sorarak, bu nedenle Biden hükümetinin dile getirdiği “geçici ateşkes” söylemlerinin kimse tarafından ciddiye alınmadığını ifade etti.

ABD’nin açıkladığı insani yardımlar için Gazze sahiline geçici liman inşa etme planıyla ilgili Shebaro, şöyle devam etti:

"İlk bakışta benim algım şu ki; 'bu kamyonların geçtiği yollardaki ablukaları kaldır' diyebilecekken, limandan gelmeye çalışmak kelimenin tam anlamıyla mantıklı gelmiyor. Komplo teorisyeni gibi görünmek istemem ama o bölgedeki doğal gazlarla ilgili söylenen şeylerle ilgili olmalı. Yani bu benim için çok bariz, daha sonraki bir şey için önceden kurulan bir liman gibi görünüyor."

"İnanılmaz özverili bir eylemdi"

İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde “Bu soykırıma ortak olmayacağım.” diyerek 25 Şubat’ta kendini yakarak protesto gösterisinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell olayına değinen Shebaro, şunları kaydetti:

"Trajikti, korkunçtu, asla yaşanmamalıydı. Birisinin neler olup bittiğini anlaması ve böylesine derinlemesine bir şeye suç ortağı olmak istememesi, Filistin'de hiç kimseyi tanımaması ve orada onlar için hayatını feda edecek kimseyi asla tanımayacak olması, benim için bu, duyulmayı ve dünyanın bu konudaki mücadelelerini görmesini haklı olarak isteyen bir grup insana hizmet etmek için yapılmış inanılmaz özverili bir eylemdir. Onun bu kadar büyük bir gösteriyi yapmak zorunda kalması, bunun gerçekleşmesi için gösterilen fedakarlık duygusu çok acı verici. Asla bu noktaya gelmemeli, böyle bir şey olmamalıydı."

Shebaro, aktif görevdeki bir askerin, soykırımın parçası olmayı reddederek gerçekleştirdiği bu eylem üzerine insanların olup bitenin farkına varmaya başladığını vurgulayarak, “Ama dürüst olmak gerekirse hiçbir zaman bu boyuta ulaşmamalıydı ve biz, olan biteni görmezden geliyoruz ya da hükümet olan biteni görmezden geliyor.” dedi.

Shebaro'nun sosyal medyada viral olan konuşması

Dallas’ın kuzeyindeki McKinney şehrinde yaşayan 47 yaşındaki savaş gazisi Alan Shebaro, şubatta belediye meclisinde halka açık yapılan toplantıda, İsrail’in Gazze'deki’ soykırımına karşı ABD desteğini eleştiren savaş karşıtı konuşması ile sosyal medyada viral olmuştu.

Shebaro, konuşmasında, "Savaşın ne olduğunu biliyorum. Filistin'de şu an olanlar savaş değil, insanların topraklarını almak için yapılan etnik temizlik, insanlıktan çıkarma ve soykırımdır. Bu yanlış ve buna karşı sesini yükseltmekten daha Amerikanca bir şey yok. Daha kötüsü bu Amerikalıların vergileriyle gerçekleşiyor. Bu durmalı." ifadelerini kullanmıştı.