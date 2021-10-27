Kanadalı şirket Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle iflas etti
İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada'da savunma şirketi iflas etti.
Kanadalı şirket, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle iflas etti.
Şirketin iflasında İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Kanada Hükümeti'nin Türkiye'ye silah ambargosu koyması etkili oldu.
Ağustos ayında kapandı
Ana müşterisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) olan Telemus firması, ağustos ayında kepenk kapattı.
Firma, ambargonun olumsuz mali etkileri yüzünden Türkiye'ye ihracat izni konusunda defalarca Kanada hükümetiyle görüşme girişiminde bulundu.
Görüşmelerden sonuç alamayan firma faaliyetine devam edemedi.
Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, ekim ayında Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.
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