Kampanyanın Koordinatörü Husam Helal, yaptığı açıklamada, deprem haberinin Kanada’ya ulaşmasının ardından kendileri ile diğer Müslüman topluluk ve kuruluşların hemen çalışmalara başladığını söyledi.

Türkiye ve Suriye’de birçok arkadaşı olduğunu hatırlatan Helal, "Onların bir kısmı da bazı aile üyelerini kaybettiler. Bu acı kalbimize dokundu. Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Acınız acımızdır. Biz bir vücuduz." dedi.

Helal, "HCI olarak ilk etapta bilgi topladık ve ardından kampanyamızı başlattık. Şu an itibarıyla 1,6 milyon dolar toplandı. Buradaki Müslüman toplum çok hassas ve bağışlar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bağışların Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılması için Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ONSUR ve AFAD ile işbirliği yaptıklarını anlatan Helal, "Yardımı bu kuruluşlar aracılığıyla yolluyoruz. Bağışlar, acil ihtiyaçlar, barınma, sağlık, yiyecek ve giyim gibi neye ihtiyaç varsa oraya harcanacak. Aynı şekilde, Suriye’deki ekibimiz de oradaki kardeşlerimize yardım ulaştıracak" diye konuştu.

Kanada’daki Türkiye Büyükelçiliği ve diğer temsilciliklerle temas halinde olduklarını ifade eden Husam Helal, birçok insani yardım kuruluşunun hem sahada hem Kanada genelinde çalıştığına işaret ederek, "Biz bu yardımlara, öyle 1 hafta veya 10 gün değil, bu felaketin yaraları sarılana, yıkılan yerler yeniden inşa edilene kadar devam edeceğiz." dedi.

Helal, "Öyle tahmin ediyorum haberiniz yayınlandığında bağış miktarı 2 milyon dolara ulaşacak" ifadesini kullandı.

HCI, 2022 yılının son haftasında ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ı davet ettiği Ertuğrul Gecesi’nde de Afrika ve Asya’daki bazı ülkeler ile Kanada’nın kırsal kesimlerinde yaşayan Yerli kabilelerin temiz içme suyuna erişimleri için 3,4 milyon Kanada doları bağış toplamıştı.