Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada'dan Ukrayna’daki diplomatik personelinin ailelerine tahliye kararı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Kanada hükümeti, Ukrayna'da görev yapan diplomatik personelinin aile üyelerini geri çekecek.
Kanada Küresel İlişkiler Dairesinden yapılan açıklamada, "Kanadalıların, personelimizin ve yurt dışındaki görevlilerimizle ailelerinin güvenliği en büyük önceliğimizdir" denildi.
Açıklamada, "Ukrayna ve çevresinde devam eden Rus askeri yığınağı ve istikrarı bozucu faaliyetler nedeniyle, Kanada Büyükelçiliği personelinin aile üyelerini geçici olarak geri çekme kararı aldık. Kanada ve Kiev'deki Ukrayna Büyükelçiliğindeki yetkililer durumu yakından izlemeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna, aşırı tedbir olarak görüyor
ABD ve İngiltere, Ukrayna’daki diplomatik personelin ailelerini tahliye etme kararı almış, karar Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca "erken" ve "aşırı tedbirin bir göstergesi" olarak değerlendirilmişti.
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