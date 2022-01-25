BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Diyala eyaletinde 21 Ocak'ta en az 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını kınayan BMGK, terör eyleminin faillerinin ve finansörlerinin sorumlu tutulması için tüm ülkelere uluslararası hukukun gerektirdiği yükümlülükleri doğrultusunda Irak hükümetiyle iş birliği çağrısında bulundu.

Terör örgütü DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.

DEAŞ'ın kırsal alanlardaki saldırıları sürüyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.