Kanada'da yapay trans yağlar yasaklandı

Kanada Sağlık Bakanı Ginette Petitpas Taylor, yaptığı yazılı açıklamada, hidrojenize edilmiş yağların (PHO) yasaklandığını duyurdu.

Taylor, yasak kapsamına ülke içinde üretilen gıda ürünlerinin yanı sıra ithal gıdaların da dahil edildiğini aktardı.

Bu kararın, Kanada'da önde gelen ölüm nedenlerinden olan kalp hastalığı riskini azaltmada anahtar işlevi göreceğini vurgulayan Taylor, şu ifadeleri kullandı:

"Trans yağlar, kalp hastalığına yönelik bir risk faktörü olan kanda kötü kolesterol seviyelerini (düşük yoğunluklu lipoprotein - HDL) yükseltirken, kalp hastalıklarına karşı koruyan iyi kolesterolün (yüksek yoğunluklu lipoprotein - LDL) kan seviyelerini de azaltır. Sağlık Bakanı olarak, Kanada'da ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olan kalp hastalığındaki artışla çok ilgileniyorum. Aldığımız bu kararın, Kanadalıları bu yağların neden olduğu kronik hastalıklardan koruyacağına inanıyorum."

Üretici firmalara 2 yıl süre verildi

Öte yandan, yapay trans yağların kullanıldığı gıdaların piyasadan çekilmesi için üretici firmalara bakanlık tarafından 2 yıl süre verildi. Firmalar bu süre zarfında hidrojenize edilmiş yapay trans yağları tedarik listelerinden çıkaracak.

Bakan Taylor, 17 Eylül 2018 tarihinin esas alındığı uygulama kararı gereğince, 17 Eylül 2020'de hiçbir markette gıda ürünlerinde hidrojenize edilmiş yapay trans yağ bulunmayacağını kaydetti.

Hidrojenize edilmiş yapay trans yağ nedir?

Doğal olmayan, tamamen sentetik olan yapay trans yağlar, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile ısıtılması sonucu elde ediliyor.

Ucuz olduğu için bazı üretici firmalar tarafından tercih edilen bu yağlar özellikle erken ölümlerde önemli bir etken olarak gösteriliyor. Bu tür yağların en önemli zararının, "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL'yi artırması ve "iyi kolesterol" olan HDL'yi azaltması olduğu belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, trans yağ seviyesi yüksek olanların kalp krizi geçirme riskinin, normal beslenenlere göre 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Trans yağların ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatarak diyabet, kas kaybı, kanser, obezite, kalp hastalıkları, kısırlık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, alzaymır ve parkinson, hücre fonksiyon bozukluğu, kandaki yağ oranı yüksekliği, anne sütü kalitesinde düşüş ve düşük doğum riski gibi hastalıklara yol açtığı kaydediliyor. Hidrojenize edilmiş yağlar genellikle hazır patates kızartmaları, cips, kraker, bisküvi, çikolata, gofret ve benzeri besinlerde kullanılıyor.

Kaynak: AA